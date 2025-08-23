Мэдисон Киз: есть 25 теннисисток, которые могут выиграть US Open — 2025

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз заявила, что большое количество игроков в женском одиночном разряде претендует на победу на US Open — 2025.

«Я считаю, что уровень женского тенниса очень высок, и, по моему мнению, есть 25 теннисисток, которые могут далеко пройти или выиграть турнир. Я также считаю, что это делает наш вид спорта очень интересным. Появилось много новых звёзд. Думаю, сейчас очень интересное время для женского тенниса», — приводит слова Киз Punto de Break.

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.