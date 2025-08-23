Хольгер Руне заявил, что ему комфортнее играть с Синнером, чем с Алькарасом

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что ему проще играть с итальянцем Янником Синнером, нежели с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мне всегда было комфортнее играть с Янником, потому что он задаёт больше ритма, чаще использует одни и те же удары. С Карлосом же всё очень разнообразно. Даёшь ему один шанс, а он либо сделает укороченный удар, либо пробьёт по линии, либо сделает что-то ещё. Всё непредсказуемо, и это усложняет задачу.

Средний уровень Янника выше, потому что Карлос иногда может не попадать в корт. Но, с другой стороны, я думаю, что лучшая игра Карлоса немного сильнее, чем у Янника, так что они действительно равны», — приводит слова Руне The Guardian.