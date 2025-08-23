Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне заявил, что ему комфортнее играть с Синнером, чем с Алькарасом

Хольгер Руне заявил, что ему комфортнее играть с Синнером, чем с Алькарасом
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что ему проще играть с итальянцем Янником Синнером, нежели с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мне всегда было комфортнее играть с Янником, потому что он задаёт больше ритма, чаще использует одни и те же удары. С Карлосом же всё очень разнообразно. Даёшь ему один шанс, а он либо сделает укороченный удар, либо пробьёт по линии, либо сделает что-то ещё. Всё непредсказуемо, и это усложняет задачу.

Средний уровень Янника выше, потому что Карлос иногда может не попадать в корт. Но, с другой стороны, я думаю, что лучшая игра Карлоса немного сильнее, чем у Янника, так что они действительно равны», — приводит слова Руне The Guardian.

Материалы по теме
«Я хороший теннисист». Хольгер Руне — о своём будущем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android