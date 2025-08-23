Хольгер Руне: Синнер выиграл свой первый ТБШ в моём возрасте. У меня есть время

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался об успехах четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера.

«Когда Янник выиграл свой первый турнир «Большого шлема», ему было столько же лет, сколько мне сейчас — 22. Так что у меня есть немного времени, чтобы попытаться сделать то же самое.

Он всегда был потрясающим игроком. Он не сделал что-то сумасшедшее ни с того ни с сего. Он работал очень стабильно, очень усердно. И тогда произошли великие вещи, потому что у него есть необходимый уровень игры и физические данные. Таким образом, он показывает, что главное — доверять процессу, верить, оптимизировать его и добиваться результата», — приводит слова Руне The Guardian.