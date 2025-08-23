Мария Шарапова показала, как проводит свободное время перед включением в Зал славы тенниса

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала серию фотографий на личной странице в социальных сетях. В эти дни россиянка находится в американском Нью-Порте, где состоится церемония её включения в Зал славы тенниса.

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на турнирах «Большого шлема» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Отметим, что после завершения карьеры в 2020 году Мария Шарапова активно занимается бизнесом и инвестициями. Сейчас спортсменке 38 лет.