Мария Шарапова показала, как проводит свободное время перед включением в Зал славы тенниса

Мария Шарапова показала, как проводит свободное время перед включением в Зал славы тенниса
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала серию фотографий на личной странице в социальных сетях. В эти дни россиянка находится в американском Нью-Порте, где состоится церемония её включения в Зал славы тенниса.

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на турнирах «Большого шлема» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Отметим, что после завершения карьеры в 2020 году Мария Шарапова активно занимается бизнесом и инвестициями. Сейчас спортсменке 38 лет.

Фото
Марии Шараповой вручили пиджак теннисного Зала славы
