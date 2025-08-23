Скидки
«Я в восторге». Серена Уильямс — о возвращении Винус в WTA-тур

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс отреагировала на возвращение своей старшей сестры, семикратной чемпионки мэйджоров Винус Уильямс, в WTA-тур.

«Я так рада. Обязательно буду поддерживать её на протяжении всего пути. Я в восторге от того, что она делает, это просто невероятно», — приводит слова Уильямс-младшей The Tennis Gazzette.

45-летняя Винус Уильямс одержала победу в первом круге одиночного разряда на турнире в Вашингтоне (США). Она сыграет на Открытом чемпионате США — 2025, её первая соперница — чешка Каролина Мухова.

