Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мари Боузкова — Екатерина Александрова, результат матча 23 августа 2025, счет 0:2, полуфинал Монтеррей

Екатерина Александрова на отказе Боузковой вышла в финал Монтеррея, где сыграет со Шнайдер
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика). В полуфинале она играла с чешкой Мари Боузковой (53-й номер рейтинга), которая отказалась от продолжения борьбы после первого сета. Александрова взяла первую партию со счётом 6:3.

Монтеррей. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 20:35 МСК
Мари Боузкова
53
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3
6
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 57 минут. За это время Александрова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Боузковой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (22-я ракетка мира).

Календарь турнира в Монтеррее
Сетка турнира в Монтеррее
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android