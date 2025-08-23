Даррен Кэхилл: не сказал бы, что Синнер и Алькарас лучшие друзья

Австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал о взаимоотношениях своего подопечного итальянца Янника Синнера с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Янник и Карлос… Я бы не сказал, что они лучшие друзья, но они очень дружелюбны. Между ними существует настоящее дружеское соперничество, которое, на мой взгляд, является волне здоровой вещью, они мотивируют друг друга.

Мы смотрим друг на друга, тренируемся на одном корте. Рядом друг с другом, даже сегодня, и мы, тренеры, не можем не смотреть на то, что они делают, и на то, что Хуан Карлос Ферреро делает с игрой Карлоса. У них всё абсолютно также, как Ферреро поглядывает на наш корт, чтобы посмотреть, что делает Янник», — приводит слова Кэхилла We love tennis.