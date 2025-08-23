«Детская мечта, которая сбылась». Тьен — о встрече с Джоковичем в первом круге US Open

48-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тьен высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в первом круге Открытого чемпионата США — 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Встретиться с Новаком на US Open — потрясающая возможность для меня. Это как детская мечта, которая наконец сбылась. Будет невероятно выйти с ним на корт на большой арене, а не на каком-нибудь турнире ATP-250.
Я несколько раз говорил, что хотел бы сыграть с ним до того, как он завершит карьеру. Я всегда восхищался им. Мне повезло расти в то время, когда «Большая тройка» была в расцвете сил. Я благодарен за возможность сыграть с некоторыми из лучших игроков в этом году. Это поможет мне в будущем», — приводит слова Тьена Tennis World USA.
- 23 августа 2025
-
22:34
-
22:20
-
21:47
-
21:21
-
20:52
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
17:40
-
17:29
-
17:19
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:38
-
16:26
-
15:59
-
15:47
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:30