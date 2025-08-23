«Детская мечта, которая сбылась». Тьен — о встрече с Джоковичем в первом круге US Open

48-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тьен высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в первом круге Открытого чемпионата США — 2025.

«Встретиться с Новаком на US Open — потрясающая возможность для меня. Это как детская мечта, которая наконец сбылась. Будет невероятно выйти с ним на корт на большой арене, а не на каком-нибудь турнире ATP-250.

Я несколько раз говорил, что хотел бы сыграть с ним до того, как он завершит карьеру. Я всегда восхищался им. Мне повезло расти в то время, когда «Большая тройка» была в расцвете сил. Я благодарен за возможность сыграть с некоторыми из лучших игроков в этом году. Это поможет мне в будущем», — приводит слова Тьена Tennis World USA.