Диана Шнайдер — Екатерина Александрова: где смотреть, во сколько финал турнира в Монтеррее

В ночь с 23 по 24 августа состоится финал хардового турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика), в котором встретятся две российские теннисистки — 22-я ракетка мира Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, занимающая 14-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 3:30 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей WTA-тура. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Александровой. Она выиграла у Шнайдер в этом году в третьем круге Чарльстона (американский грунт) — 6:2, 6:1.