Диана Шнайдер — Екатерина Александрова: история противостояния перед финалом в Монтеррее

В ночь с 23 по 24 августа состоится финал хардового турнира категории WTA-500 в Монтеррее, в котором встретятся две российские теннисистки — 22-я ракетка мира Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, занимающая 14-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 3:30 по московскому времени.

Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Александровой. Она выиграла у Шнайдер в этом году в третьем круге Чарльстона (американский грунт) — 6:2, 6:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова. Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является чешка Линда Носкова.

