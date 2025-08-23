Диана Шнайдер — Екатерина Александрова: история противостояния перед финалом в Монтеррее
В ночь с 23 по 24 августа состоится финал хардового турнира категории WTA-500 в Монтеррее, в котором встретятся две российские теннисистки — 22-я ракетка мира Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, занимающая 14-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 3:30 по московскому времени.
Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:30 МСК
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Александровой. Она выиграла у Шнайдер в этом году в третьем круге Чарльстона (американский грунт) — 6:2, 6:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова. Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является чешка Линда Носкова.
