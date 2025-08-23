Сорана Кырстя выиграла турнир в Кливленде, победив в финале Энн Ли

112-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя одержала победу на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В финале она обыграла представительницу США Энн Ли (69-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. За это время Кырстя выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Ли два эйса, одна подача навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Титул в Кливленде стал третьим на уровне WTA в карьере 35-летней Сораны Кырсти в одиночном разряде, первым — с 2021 года.