Сорана Кырстя выиграла турнир в Кливленде, победив в финале Энн Ли
112-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя одержала победу на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В финале она обыграла представительницу США Энн Ли (69-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Кливленд. Финал
23 августа 2025, суббота. 21:40 МСК
112
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
69
Энн Ли
Э. Ли
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. За это время Кырстя выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Ли два эйса, одна подача навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Титул в Кливленде стал третьим на уровне WTA в карьере 35-летней Сораны Кырсти в одиночном разряде, первым — с 2021 года.
