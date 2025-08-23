«Леброн, Обама, Шаламе». Медведев и другие — о том, кого бы позвали в свой бокс на US Open

Теннисисты назвали знаменитых людей, которых однажды хотели бы увидеть в своём боксе на Открытом чемпионате США. В опросе поучаствовал и чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

Фрэнсис Тиафо. Дензел Вашингтон, Виола Дэвис, Керри Вашингтон. А ещё Леброн Джеймс. Кажется, он был здесь в прошлом году на моём матче с Тейлором Фрицем. Но его нигде не показали, так что это не считается.

Хольгер Руне. Может быть, Джастин Бибер. Я видел его здесь пару раз, было бы здорово.

Лоренцо Музетти. Не знаю, Брэд Питт, или Ди Каприо. Для Аль Пачино — легенда, я выбрал бы его.

Алекс де Минор. Jay-Z и Бейонсе. Было бы очень классно.

Наоми Осака. Может быть, Барак Обама.

Даниил Медведев. Внезапно сложный вопрос. Последний фильм, который я смотрел, был про Боба Дилана, его играл Тимоти Шаламе. Так что Тимоти Шаламе.

Кэти Бултер. Я бы выбрала… Кендалл Дженнер за её стиль. Он мне очень нравится.

Алекс Михельсен, Стеф Карри, — сказали игроки в видео, опубликованном US Open в соцсетях.