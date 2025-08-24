Скидки
Винус Уильямс: я всегда буду играть в теннис. Неважно, сейчас или через 30 лет

Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о своей привязанности к теннису.

«Думаю, я всегда буду играть в теннис. Это в моей ДНК. Так что неважно, сейчас или через 30 лет. Если Бог даст, я буду здесь, мы все будем здесь, мы все будем бить по мячу. Может быть, я буду возвращаться посмотреть. Может быть, я буду говорить, что играла лучше, и это будет неправдой. Но в любом случае теннис всегда будет одной из важнейших частей моей жизни», — приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.

Винус Уильямс сыграет на Открытом чемпионате США — 2025, её первая соперница — чешка Каролина Мухова.

