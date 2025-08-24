«Очень помогает. Он как энциклопедия». Наоми Осака — о работе с бывшим тренером Швёнтек

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высоко оценила профессионализм польского специалиста Томаша Викторовски, который раньше тренировал Игу Швёнтек.

«Он действительно отличный тренер, очень помогает. Он сразу переходит к делу. Мне кажется, что он своего рода теннисная энциклопедия, поэтому приятно иметь такого человека в своём углу.

Физически я чувствую себя очень хорошо. Мне кажется, что я очень быстро добираюсь до мячей, и это очень помогает, потому что я не чувствую большую необходимость быстро завершить розыгрыш. Учитывая, что мы адаптируем нашу стратегию игры под соперницу, турнир должен быть очень интересным», — приводит слова Осаки сайт US Open.