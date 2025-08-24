Мартон Фучович стал чемпионом турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

94-я ракетка мира 33-летний венгерский теннисист Мартон Фучович стал чемпионом на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В матче за титул он нанёс поражение 29-летнему нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (92-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для Фучовича этот титул стал пятым на турнирах ATP в его карьере и первым с 2024 года.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Фучович выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соревнования проходили в период с 17 по 23 августа. Призовой фонд составил $ 798 335. Отметим, на турнире принимали участие греческий теннисит Стефанос Циципас (первый посев) и россиянин Роман Сафиуллин. Оба завершили соревнования на ранней стадии.

В 2024 году титул на Уинстон-Сейлеме завоевал итальянец Лоренцо Сонего.

