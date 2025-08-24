Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ботик ван де Зандсхулп — Мартон Фучович, результат матча 21 августа 2025, счёт 0:2, финал турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, США

Мартон Фучович стал чемпионом турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
Аудио-версия:
Комментарии

94-я ракетка мира 33-летний венгерский теннисист Мартон Фучович стал чемпионом на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В матче за титул он нанёс поражение 29-летнему нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (92-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для Фучовича этот титул стал пятым на турнирах ATP в его карьере и первым с 2024 года.

Уинстон-Сейлем. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 00:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
92
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Мартон Фучович
94
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Фучович выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соревнования проходили в период с 17 по 23 августа. Призовой фонд составил $ 798 335. Отметим, на турнире принимали участие греческий теннисит Стефанос Циципас (первый посев) и россиянин Роман Сафиуллин. Оба завершили соревнования на ранней стадии.

В 2024 году титул на Уинстон-Сейлеме завоевал итальянец Лоренцо Сонего.

Сетка турнира в Уинстон-Сейлеме
Материалы по теме
Сорана Кырстя выиграла турнир в Кливленде, победив в финале Энн Ли

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android