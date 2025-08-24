Панова в паре с Го менее чем за час разгромно проиграла в финале турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го проиграла в финале турнира в Монтеррее в парном разряде. В решающем матче турнира они разгромно уступили американо-испанскому дуэту Николь Меликар/ Кристина Букша. Встреча завершилась со счётом 2:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 54 минуты. За это время Панова и Го допустили одну двойную ошибку. На счету их соперниц пять реализованных брей-пойнтов из девяти.

Отметим, в финальном матче турнира в Монтеррее в женском одиночном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.