Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы

В американском Нью-Порте состоялось торжественное включение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой в Международный зал славы тенниса. Также в Зал славы тенниса были включены американцы Майк Брайан и Боб Брайан, многократные победители «Шлемов» в парном разряде.

На данный момент в Международном зале славы тенниса состоят 270 человек из 28 стран мира.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка завершила профессиональную карьеру в 2020 году.