Серена Уильямс представила Марию Шарапову на церемонии введения в Зал славы тенниса

Американская теннисистка Серена Уильямс представила россиянку Марию Шарапову на церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

«Ладно, ладно, сюрприз. Я знаю, наверное, я последний человек, которого вы ожидали увидеть здесь сегодня вечером. Но честно говоря, несколько лет назад я бы, наверное, сказала то же самое. А произошло всё так: несколько месяцев назад Мария написала мне, что ей нужно поговорить. И я подумала: «О, что случилось? Что там происходит? Где мне нужно подключиться, что нужно сделать?»

Но когда я ей перезвонила, она спросила, не соглашусь ли я представить её в Зале славы. И ещё до того, как она успела закончить свой вопрос, я громко и сразу сказала «да», всем сердцем.

Потому что, конечно же, это Мария. Для меня это была честь. Не будем скрывать: когда-то мы с Марией были самыми яростными соперницами, у нас были разногласия. Для окружающих мы выглядели совершенно разными, но на самом деле это было не так.

Мы обе хотели одного и того же — быть лучшими в нашем спорте. Но трофей всегда достаётся только одной. И что плохого в том, чтобы стремиться быть лучшей? Ничего. Наоборот, именно это и двигало нами. Именно это сделало наше соперничество таким ярким и легендарным», — сказала Уильямс на торжественном мероприятии.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.