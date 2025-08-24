Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова — первая россиянка, введённая в Международный зал теннисной славы

Мария Шарапова — первая россиянка, введённая в Международный зал теннисной славы
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Порте (США) прошло торжественное включение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой в Международный зал славы тенниса. Таким образом, Мария стала первой россиянкой, удостоенной подобного признания. Параллельно в состав Зала были введены американцы Майк и Боб Брайаны.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. До Шараповой в него уже входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

Шараповой 38 лет. В профессиональной карьере она выиграла 39 турниров WTA, в том числе 36 в одиночном разряде, пять титулов «Большого шлема» и итоговый турнир WTA‑2004 в одиночном разряде. Мария завершила игровую карьеру в 2020 году.

Материалы по теме
Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы

Россияне в Зале теннисной славы:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android