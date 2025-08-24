Мария Шарапова — первая россиянка, введённая в Международный зал теннисной славы

В Нью-Порте (США) прошло торжественное включение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой в Международный зал славы тенниса. Таким образом, Мария стала первой россиянкой, удостоенной подобного признания. Параллельно в состав Зала были введены американцы Майк и Боб Брайаны.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. До Шараповой в него уже входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

Шараповой 38 лет. В профессиональной карьере она выиграла 39 турниров WTA, в том числе 36 в одиночном разряде, пять титулов «Большого шлема» и итоговый турнир WTA‑2004 в одиночном разряде. Мария завершила игровую карьеру в 2020 году.

Россияне в Зале теннисной славы: