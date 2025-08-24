«Мы опустили щиты». Шарапова – о Уильямс на церемонии включения в Зал теннисной славы

Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась об американке Серене Уильямс, которая представляла её на торжественной церемонии включения в Международный зал теннисной славы.

«Серена сделала больше, чем просто заставила меня улучшать свою игру. Она помогла мне чётко осознать мою идентичность как соперницы. Это настоящий подарок — иметь человека, который мотивирует тебя подниматься так высоко. И я навсегда останусь благодарна ей за то, что она раскрыла во мне всё лучшее. Она действительно это сделала.

Когда мы реализовали этот потенциал, другого пути для нас уже не существовало — только выходить и сражаться до конца. Мы оставляли всё на корте в каждом матче. Мы обе больше всего на свете ненавидели проигрывать. И мы обе знали, что главная преграда на пути к трофею — это каждая из нас для другой. Именно отсюда всё и началось.

Мы сделаны из одного теста. Но когда всё было сказано и сделано, когда погас свет на наших карьерах и за нами закрылись ворота, мы опустили свои щиты. Я благодарна тебе, Серена. Безмерно благодарна за то, что ты здесь, за твою дружбу. Для меня это значит больше, чем ты можешь представить. Спасибо», — сказала Шарапова на церемонии награждения.