Шарапова стала третьим представителем России в Международном зале теннисной славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова была официально введена в Международный зал славы тенниса. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, которое состоялось в американском Нью-Порте.

Таким образом, Шарапова стала третьим представителем России, удостоенным подобного ого признания. Ранее в зал славы уже были включены двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин, который был введён в зал в 2016 году и олимпийский чемпион, победитель двух ТБШ Евгений Кафельников (2019). На данный момент в Международном зале славы тенниса состоят 270 человек из 28 стран мира.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. Россиянка завершила профессиональную карьеру в 2020 году.

Россияне в Зале теннисной славы:

