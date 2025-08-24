Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шарапова назвала качество, которое может привести к величию

Шарапова назвала качество, которое может привести к величию
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что может помочь для достижения величия в спорте. Шарапову официально ввели в Международный зал теннисной славы.

«Со всеми высочайшими взлётами, тяжёлыми падениями и всей неопределённостью между ними — поверьте или нет, но не существует никакого учебника, как пройти этот путь со всеми его поворотами и как оставаться великой на протяжении долгого пути. Но если есть хоть одно качество, которое может привести к величию при отсутствии такого учебника, я считаю, это — упорство. Так много всего, что формирует настоящих чемпионов, происходит вдали от камер. Это влажные утренние часы на тренировочных кортах, поздние вечера, проведённые за просмотром технических записей, которые я так не любила. Прокрутка в голове решающих розыгрышей снова и снова. Это тонкая настройка, повторяемая до тех пор, пока мышечная память наконец не заглушает любое колебание», — сказала Шарапова на церемонии награждения.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка завершила профессиональную карьеру в 2020 году.

Материалы по теме
Ждём Шарапову в Зале славы тенниса. Где и когда пройдёт торжественная церемония
Ждём Шарапову в Зале славы тенниса. Где и когда пройдёт торжественная церемония
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android