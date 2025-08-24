Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале Александрову

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В финальном матче она одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Шнайдер сделала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Александровой семь подач навылет, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Для Дианы Шнайдер победа стала пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Последний титул россиянка выиграла в Будапеште в июле 2024 года, где в финальном матче в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира Александру Саснович из Беларуси.