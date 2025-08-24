Скидки
Диана Шнайдер — Алисия Паркс, результат матча 24 августа 2025, счёт 2:0, финал турнира WTA-500 в Монтеррее

Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале Александрову
Аудио-версия:
Комментарии

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В финальном матче она одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Шнайдер сделала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Александровой семь подач навылет, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Для Дианы Шнайдер победа стала пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Последний титул россиянка выиграла в Будапеште в июле 2024 года, где в финальном матче в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира Александру Саснович из Беларуси.

