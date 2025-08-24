Скидки
Появились первые кадры Дианы Шнайдер с трофеем WTA

Появились первые кадры Дианы Шнайдер с трофеем WTA
Комментарии

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла турнир категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В финальном матче она одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

После окончания матча состоялась церемония чествования победительницы и появились первые кадры россиянки с трофеем.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Напомним, в полуфинальном матче Шнайдер обыграла представительницу США Алисию Паркс. Матч закончился за два сета со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Уже послезавтра, 26 августа, Диана начнёт своё выступление на US Open-2025. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира немка Лаура Зигемунд.

Диана Шнайдер поприветствовала фанатов перед матчем в Риме

Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале Александрову
Комментарии
