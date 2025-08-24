Скидки
«Так больше продолжаться не может». Лоис Буассон рассталась с тренером перед US Open-2025

«Так больше продолжаться не может». Лоис Буассон рассталась с тренером перед US Open-2025
Французская теннисистка 46-я ракетка мира Лоис Буассон сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Флорианом Рейне.

«Я просто перестала общаться с тренером, у нас какое‑то время были проблемы с пониманием друг друга. На некоторых турнирах нам в какой‑то момент нужно было дать друг другу немного времени. Мы старались сделать всё возможное, весь год искали решения, но, приехав сюда, поняли, что так больше продолжаться не может. Мы не можем, скажем так, пробудить в друг друге позитив, поэтому лучше на этом остановиться», — приводит слова Буассон RMC Sport.

Напомним, француженка дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос»-2025. Это был её лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема». 26 августа Лоис стартует на US Open. В первом круге ей будет противостоять представительница Швейцарии 77-я ракетка мира Виктория Голубич.

