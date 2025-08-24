Шнайдер — чемпионка Монтеррея, «Барселона» перевернула матч с «Леванте». Главное к утру

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале соотечественницу Екатерину Александрову, «Барселона» победила «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги, уступая в два мяча к перерыву, Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».