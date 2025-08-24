Шнайдер — чемпионка Монтеррея, «Барселона» перевернула матч с «Леванте». Главное к утру
Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале соотечественницу Екатерину Александрову, «Барселона» победила «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги, уступая в два мяча к перерыву, Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале Александрову.
- «Барселона» вырвала победу у «Леванте» в Ла Лиге, уступая в два мяча к перерыву.
- Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы.
- Мурат Гассиев победил Джереми Милтона на турнире в США.
- Голы Де Брёйне и Мактоминея принесли «Наполи» победу над «Сассуоло».
- «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0 во 2-м туре АПЛ, Дьёкереш оформил дубль.
- «Боруссия» Д упустила победу в матче с «Санкт-Паули», ведя со счётом 3:1 к 86-й минуте.
- Дмитрий Баринов согласовал контракт с АЕКом. «Локо» хочет получить € 4 млн за игрока.
- «Динамо» разгромило «Пари НН» в дебютном матче Антона Миранчука за московскую команду.
- «Серик Беледиеспор» под руководством Юрана проиграл со счётом 0:5 «Эрокспору».
- Сорана Кырстя выиграла турнир в Кливленде, победив в финале Энн Ли.
