Главная Теннис Новости

24 августа главные новости спорта, футбол, теннис, UFC, футбольные трансферы, АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А

Шнайдер — чемпионка Монтеррея, «Барселона» перевернула матч с «Леванте». Главное к утру
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале соотечественницу Екатерину Александрову, «Барселона» победила «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги, уступая в два мяча к перерыву, Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шнайдер стала победительницей «пятисотника» в Монтеррее, обыграв в финале Александрову.
  2. «Барселона» вырвала победу у «Леванте» в Ла Лиге, уступая в два мяча к перерыву.
  3. Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы.
  4. Мурат Гассиев победил Джереми Милтона на турнире в США.
  5. Голы Де Брёйне и Мактоминея принесли «Наполи» победу над «Сассуоло».
  6. «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0 во 2-м туре АПЛ, Дьёкереш оформил дубль.
  7. «Боруссия» Д упустила победу в матче с «Санкт-Паули», ведя со счётом 3:1 к 86-й минуте.
  8. Дмитрий Баринов согласовал контракт с АЕКом. «Локо» хочет получить € 4 млн за игрока.
  9. «Динамо» разгромило «Пари НН» в дебютном матче Антона Миранчука за московскую команду.
  10. «Серик Беледиеспор» под руководством Юрана проиграл со счётом 0:5 «Эрокспору».
  11. Сорана Кырстя выиграла турнир в Кливленде, победив в финале Энн Ли.
