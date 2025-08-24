Титул турнира WTA в Монтеррее — пятый для Шнайдер в карьере и первый с ноября 2024 года

Российская теннисистка Диана Шнайдер завоевала пятый титул на уровне WTA в карьере, выиграв турнир категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В финальном матче она одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Также для 21-летней Шнайдер это первый трофей с ноября 2024 года. Тогда теннисистка одержала победу на турнире WTA-250 в Гонконге, обыграв в финале британку Кэти Бултер со счётом 6:1, 6:2.

Уже послезавтра, 26 августа, россиянка начнёт своё выступление на US Open — 2025. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира немка Лаура Зигемунд.