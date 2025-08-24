Титул турнира WTA в Монтеррее — пятый для Шнайдер в карьере и первый с ноября 2024 года
Поделиться
Российская теннисистка Диана Шнайдер завоевала пятый титул на уровне WTA в карьере, выиграв турнир категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В финальном матче она одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:40 МСК
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
14
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Также для 21-летней Шнайдер это первый трофей с ноября 2024 года. Тогда теннисистка одержала победу на турнире WTA-250 в Гонконге, обыграв в финале британку Кэти Бултер со счётом 6:1, 6:2.
Уже послезавтра, 26 августа, россиянка начнёт своё выступление на US Open — 2025. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира немка Лаура Зигемунд.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
08:14
-
07:00
-
05:54
-
04:01
-
03:44
-
03:35
-
03:35
-
02:39
-
02:26
-
02:10
-
02:01
-
00:38
-
00:30
-
00:19
- 23 августа 2025
-
23:41
-
23:30
-
23:06
-
22:34
-
22:20
-
21:47
-
21:21
-
20:52
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
17:40
-
17:29
-
17:19
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:38