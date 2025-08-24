US Open – 2025, мужчины: расписание игрового дня на 24 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 августа и ночью 25 августа по московскому времени, в Нью-Йорке (США) стартует US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание игрового дня на 24 августа. Мужчины (время – московское):

18:00. Александр Шевченко (Казахстан) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18);

18:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Артур Риндеркнеш (Франция);

18:00. Якуб Меншик (Чехия, 16) – Николас Харри (Чили);

19:00. Бен Шелтон (США, 6) – Игнасио Бусе (Перу, Q);

19:30. Лучано Дардери (Италия, 32) – Ринки Хидзиката (Австралия);

19:30. Стефан Достанич (США, WC) – Элиот Спиццири (США, WC);

20:00. Эмилио Нава (США, WC) – Тейлор Фриц (США, 4);

20:00. Юго Бланше (Франция, Q) – Фабиан Марожан (Венгрия);

21:00. Ариан Маннарино (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 29);

21:30. Лука Нарди (Италия) – Томаш Махач (Чехия, 21);

21:30. Иржи Легечка (Чехия, 20) – Борна Чорич (Хорватия);

21:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

21:30. Захари Свайда (США, Q) – Жомбор Пирош (Венгрия, Q);

21:30. Жером Ким (Швейцария, Q) – Итан Куинн (США);

22:00. Пабло Корреньо-Буста (Испания) – Пабло Льямас Руис (Испания, Q);

23:00. Джордан Томпсон (Австралия) – Корентен Муте (Франция);

23:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США);

0:00. Брендон Накашима (США, 30) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, Q);

2:00. Новак Джокович (Сербия, 7) – Лёнер Тьен (США);

3:30. Даниил Медведев (Россия, 13) – Бенджамен Бонзи (Франция);

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.