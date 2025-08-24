Диана Шнайдер поднимется на пять строчек в рейтинге WTA перед началом US Open

21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер поднимется на пять мест в рейтинге WTA после победы на турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В финальном матче она одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Шнайдер заработала за победу на турнире 500 очков и переместится с 22-й на 17-ю строчку мирового рейтинга.

Уже послезавтра, 26 августа, Шнайдер (20-й номер посева) начнёт своё выступление на Открытом чемпионате США 2025 года. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.