US Open — 2025, женщины: расписание игрового дня на 24 августа

US Open — 2025, женщины: расписание игрового дня на 24 августа
Сегодня, 24 августа, и ночью 25 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) стартует US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание игрового дня на 24 августа. Женщины (время – московское):

  • 18:00. Нурия Парризас-Диас (Испания) — Полина Кудерметова (Россия);
  • 18:00. Маккартни Кесслер (США, 32) — Магда Линетт (Польша);
  • 18:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Эна Сибахара (Япония, Q);
  • 18:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Тереза Валентова (Чехия, Q);
  • 19:30. Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия);
  • 20:00. Александра Эала (Филиппины) — Клара Таусон (Дания, 14);
  • 20:00. Хиль Белен Тайхманн (Швейцария, LD) — Кэти Макнелли (США, WC);
  • 20:00. Моюка Утидзима (Япония) — Ольга Данилович (Сербия);
  • 20:00. Ребекка Марино (Канада, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 31);
  • 20:00. Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24);
  • 21:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария);
  • 21:30. Елена Остапенко (Латвия, 25) — Ван Сиюй (Китай, Q);
  • 22:00. Эмма Наварро (США, 10) — Ван Яфань (Китай, SR);
  • 23:30. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
  • 23:30. Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR);
  • 23:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Хина Иноуэ (США, Q);
  • 00:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия);
  • 1:00. Чжан Шуай (Китай, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 16);
  • 2:00. Дестани Айава (Австралия, Q) — Жасмин Паолини (Италия, 7);
  • 4:00. Джессика Пегула (США, 4) — Маяр Шериф (Египет).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.

Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
