US Open — 2025, женщины: расписание игрового дня на 24 августа

Сегодня, 24 августа, и ночью 25 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) стартует US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание игрового дня на 24 августа. Женщины (время – московское):

18:00. Нурия Парризас-Диас (Испания) — Полина Кудерметова (Россия);

18:00. Маккартни Кесслер (США, 32) — Магда Линетт (Польша);

18:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Эна Сибахара (Япония, Q);

18:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Тереза Валентова (Чехия, Q);

19:30. Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия);

20:00. Александра Эала (Филиппины) — Клара Таусон (Дания, 14);

20:00. Хиль Белен Тайхманн (Швейцария, LD) — Кэти Макнелли (США, WC);

20:00. Моюка Утидзима (Япония) — Ольга Данилович (Сербия);

20:00. Ребекка Марино (Канада, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 31);

20:00. Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24);

21:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария);

21:30. Елена Остапенко (Латвия, 25) — Ван Сиюй (Китай, Q);

22:00. Эмма Наварро (США, 10) — Ван Яфань (Китай, SR);

23:30. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);

23:30. Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR);

23:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Хина Иноуэ (США, Q);

00:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия);

1:00. Чжан Шуай (Китай, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 16);

2:00. Дестани Айава (Австралия, Q) — Жасмин Паолини (Италия, 7);

4:00. Джессика Пегула (США, 4) — Маяр Шериф (Египет).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.