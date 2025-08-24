Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Масарова: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Соболенко — Масарова: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Комментарии

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 109-й номер рейтинга Ребека Масарова из Швейцарии. Встреча запланирована на воскресенье, 24 августа, и начнётся не ранее 21:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Она обыграла Масарову в этом году во втором круге травяного турнира в Берлине со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Материалы по теме
Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо
Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android