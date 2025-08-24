Соболенко — Масарова: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 109-й номер рейтинга Ребека Масарова из Швейцарии. Встреча запланирована на воскресенье, 24 августа, и начнётся не ранее 21:00 мск.

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Она обыграла Масарову в этом году во втором круге травяного турнира в Берлине со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.