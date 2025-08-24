Новак Джокович — Лёнер Тьен: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 48-й номер рейтинга Лёнер Тьен из США. Встреча запланирована в ночь с 24 на 25 августа и начнётся не ранее 2:00 мск.

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

38-летний Джокович и 19-летний Тьен ещё ни разу не проводили очный матч на уровне ATP-тура. Тьену исполнилось два года на момент, когда серб выиграл свой первый турнир «Большого шлема» (Australian Open — 2008).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.