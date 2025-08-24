Скидки
Матч-центр:
Теннис

Новак Джокович — Лёнер Тьен: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Новак Джокович — Лёнер Тьен: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 48-й номер рейтинга Лёнер Тьен из США. Встреча запланирована в ночь с 24 на 25 августа и начнётся не ранее 2:00 мск.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

38-летний Джокович и 19-летний Тьен ещё ни разу не проводили очный матч на уровне ATP-тура. Тьену исполнилось два года на момент, когда серб выиграл свой первый турнир «Большого шлема» (Australian Open — 2008).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо
Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо
