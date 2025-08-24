Осака — об успешной игре на US Open: всегда говорила, что я игрок, ориентированный на хард

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём отношении к Открытому чемпионату США, отметив, что для её стиля игры очень подходит хардовое покрытие.

«Я всегда говорила людям, что я игрок, ориентированный на хард, и, конечно, мои результаты это подтверждают. Но я бы сказала, что, чтобы хорошо выступить здесь, несмотря на то как я люблю шум, в то же время нужно уметь его отсеивать и просто сосредоточиться на том, чтобы показывать свой максимум в каждом матче», – приводит слова Осаки пресс-служба US Open.

Осака начнёт свой путь на US Open – 2025 со встречи с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.