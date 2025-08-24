Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — об успешной игре на US Open: всегда говорила, что я игрок, ориентированный на хард

Осака — об успешной игре на US Open: всегда говорила, что я игрок, ориентированный на хард
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём отношении к Открытому чемпионату США, отметив, что для её стиля игры очень подходит хардовое покрытие.

«Я всегда говорила людям, что я игрок, ориентированный на хард, и, конечно, мои результаты это подтверждают. Но я бы сказала, что, чтобы хорошо выступить здесь, несмотря на то как я люблю шум, в то же время нужно уметь его отсеивать и просто сосредоточиться на том, чтобы показывать свой максимум в каждом матче», – приводит слова Осаки пресс-служба US Open.

Осака начнёт свой путь на US Open – 2025 со встречи с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.

Материалы по теме
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Потапова, Медведев и сёстры Кудерметовы на US Open
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Потапова, Медведев и сёстры Кудерметовы на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android