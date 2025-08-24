Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Бонзи: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Медведев — Бонзи: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Аудио-версия:
Комментарии

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 51-й номер рейтинга Бенжамен Бонзи из Франции. Встреча запланирована в ночь с 24 на 25 августа и начнётся не ранее 3:30 мск.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бонзи ведёт у Медведева со счётом 2-0 по личным встречам. Он дважды побеждал Даниила в первых раундах турниров «Большого шлема» — 5:7, 6:4, 6:1, 3:1, отказ на «Ролан Гаррос» — 2017 и 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 на Уимблдоне-2025.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Материалы по теме
Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо
Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android