Медведев — Бонзи: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 51-й номер рейтинга Бенжамен Бонзи из Франции. Встреча запланирована в ночь с 24 на 25 августа и начнётся не ранее 3:30 мск.

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бонзи ведёт у Медведева со счётом 2-0 по личным встречам. Он дважды побеждал Даниила в первых раундах турниров «Большого шлема» — 5:7, 6:4, 6:1, 3:1, отказ на «Ролан Гаррос» — 2017 и 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 на Уимблдоне-2025.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.