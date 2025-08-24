Джокович поздравил Шарапову и братьев Брайанов с включением в Зал славы тенниса

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поздравил российскую теннисистку Марию Шарапову и американцев Боба и Майкла Брайанов с включением в Международный зал славы тенниса.
«Поздравления Марии и братьям Брайанам. Более чем заслуженно!» – написал Джокович в одной из социальных сетей.
Ранее прошла официальная церемония включения Марии Шараповой и братьев Брайанов в Международный зал славы тенниса. Мария стала первой россиянкой, удостоенной подобного признания.
Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. До Шараповой в него входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).