«Вы это заслужили!» Агасси – о включении Шараповой и братьев Брайанов в Зал славы

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси поздравил российскую теннисистку Марию Шарапову и американцев Боба и Майкла Брайанов с включением в Международный зал теннисной славы.

«Поздравляю моих друзей Марию Шарапову и братьев Брайанов с их более чем заслуженным включением в Международный зал теннисной славы. Ваши достижения вдохновили так многих. У меня была привилегия разделять с вами тур и спорт, который мы любим и видеть, как вас чествуют за всё, что вы отдали теннису — это по-настоящему особенный момент. Добро пожаловать в Зал славы — вы это заслужили!» – написал Агасси в одной из своих социальных сетей.

Мария стала первой россиянкой, удостоенной подобного признания. Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. До Шараповой в него входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

