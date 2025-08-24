Скидки
Дрейпер – об участии в миксте US Open: очень позитивный для меня опыт

Дрейпер – об участии в миксте US Open: очень позитивный для меня опыт
Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал о своих ощущениях от участия в миксте US Open – 2025. Дрейпер принимал в нём участие вместе с американкой Джессикой Пегулой, пара добралась до полуфинала турнира, в котором уступила польско-норвежскому дуэту Ига Швёнтек/Каспер Рууд со счётом 5:3, 3:5, 0:1 (8:10).

US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 02:20 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
5 		3 0 8
3 		5 1 10
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд

«Для меня это было своего рода идеально, потому что у меня не было соревнований, я какое-то время не испытывал этого ощущения — играть перед зрителями и всё, что с этим связано. В теннисе полтора месяца без матчей — это довольно долго.

Мне понравилось, что это позволило обрести резкость, сыграть очки с болл боямия, линейными судьями и публикой. Думаю, это был очень позитивный опыт для меня. Я определённо чувствую себя гораздо лучше после такого, чем если бы у меня была просто тренировочная неделя», – приводит слова Дрейпера пресс-служба US Open.

