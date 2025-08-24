Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: речь Марии Шараповой после включения в Международный зал славы тенниса

Видео: речь Марии Шараповой после включения в Международный зал славы тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова выступила с речью на церемонии в Нью-Порте (США), на которой её включили в Международный зал славы тенниса.

«Папа, мы и правда сделали это вместе? Я начала переживать, когда отец сказал, что сам выберет себе костюм на сегодня. Но у тебя получилось, выглядишь хорошо. Одобряю! Прости свою дочь за эти пугающие мысли. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был уверен в том, что делал, и никогда не оглядывался назад. Ты был строг и требовал от меня, чтобы я поднимала свою планку, но при этом ты никогда не забывал, что для меня ты в первую очередь отец. Это подарок, за который я невероятно благодарна. Спасибо тебе!

Мама, я знаю, что ты никогда не могла смотреть мои матчи, потому что слишком нервничала. Но я надеюсь, что это ты смотришь. На мне сегодня жемчужный браслет Tiffany, который ты купила с нашего первого большого выигрыша. Ты воплощение уроков, которым учишь меня каждый день: элегантности, доброты, безусловной любви. Люблю тебя от всего сердца, и мне очень повезло, что я могу назвать тебя своим лучшим другом.

Моя любовь (Алекс Гилкс), твоя очередь. Ты открыл мне мир, о котором я и не знала. Меня нелегко было вытащить из моего пузыря, но я счастлива, что ты это сделал. Еще ты научил меня, что водку с тоником, оказывается, не взбалтывают. Ты подарил мне один из главных подарков нашей жизни, нашего сына Тео, и я счастлива разделить будущее с тобой», — сказала Шарапова.

Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android