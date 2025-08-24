Видео: речь Марии Шараповой после включения в Международный зал славы тенниса

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова выступила с речью на церемонии в Нью-Порте (США), на которой её включили в Международный зал славы тенниса.

«Папа, мы и правда сделали это вместе? Я начала переживать, когда отец сказал, что сам выберет себе костюм на сегодня. Но у тебя получилось, выглядишь хорошо. Одобряю! Прости свою дочь за эти пугающие мысли. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был уверен в том, что делал, и никогда не оглядывался назад. Ты был строг и требовал от меня, чтобы я поднимала свою планку, но при этом ты никогда не забывал, что для меня ты в первую очередь отец. Это подарок, за который я невероятно благодарна. Спасибо тебе!

Мама, я знаю, что ты никогда не могла смотреть мои матчи, потому что слишком нервничала. Но я надеюсь, что это ты смотришь. На мне сегодня жемчужный браслет Tiffany, который ты купила с нашего первого большого выигрыша. Ты воплощение уроков, которым учишь меня каждый день: элегантности, доброты, безусловной любви. Люблю тебя от всего сердца, и мне очень повезло, что я могу назвать тебя своим лучшим другом.

Моя любовь (Алекс Гилкс), твоя очередь. Ты открыл мне мир, о котором я и не знала. Меня нелегко было вытащить из моего пузыря, но я счастлива, что ты это сделал. Еще ты научил меня, что водку с тоником, оказывается, не взбалтывают. Ты подарил мне один из главных подарков нашей жизни, нашего сына Тео, и я счастлива разделить будущее с тобой», — сказала Шарапова.