Диана Шнайдер высказалась о победе на турнире WTA-500 в Монтеррее
Поделиться
Россиянка Диана Шнайдер обратилась к болельщикам с корта после победы на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В финальном матче 21-летняя теннисистка одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:40 МСК
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
14
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Спасибо всем, кто пришёл сегодня и поддержал нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть и показывать высококлассный теннис. Я надеюсь, что вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Огромное спасибо, Монтеррей, и до встречи в следующем году», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.
26 августа Шнайдер (20-й номер посева) начнёт своё выступление на Открытом чемпионате США 2025 года. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
11:31
-
11:22
-
11:16
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:15
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
08:14
-
07:00
-
05:54
-
04:01
-
03:44
-
03:35
-
03:35
-
02:39
-
02:26
-
02:10
-
02:01
-
00:38
-
00:30
-
00:19
- 23 августа 2025
-
23:41
-
23:30
-
23:06
-
22:34
-
22:20
-
21:47