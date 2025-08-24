Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер высказалась о победе на турнире WTA-500 в Монтеррее

Диана Шнайдер высказалась о победе на турнире WTA-500 в Монтеррее
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Диана Шнайдер обратилась к болельщикам с корта после победы на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В финальном матче 21-летняя теннисистка одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Монтеррей. Финал
24 августа 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Спасибо всем, кто пришёл сегодня и поддержал нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть и показывать высококлассный теннис. Я надеюсь, что вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Огромное спасибо, Монтеррей, и до встречи в следующем году», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

26 августа Шнайдер (20-й номер посева) начнёт своё выступление на Открытом чемпионате США 2025 года. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.

Материалы по теме
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android