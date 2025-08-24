Диана Шнайдер высказалась о победе на турнире WTA-500 в Монтеррее

Россиянка Диана Шнайдер обратилась к болельщикам с корта после победы на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В финальном матче 21-летняя теннисистка одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

«Спасибо всем, кто пришёл сегодня и поддержал нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть и показывать высококлассный теннис. Я надеюсь, что вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Огромное спасибо, Монтеррей, и до встречи в следующем году», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

26 августа Шнайдер (20-й номер посева) начнёт своё выступление на Открытом чемпионате США 2025 года. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.