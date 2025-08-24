Скидки
Теннис

Джек Дрейпер – о тренировках перед US Open: начал получать удовольствие от прогресса

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал, как пауза в выступлениях позволила ему сосредоточиться на работе вне соревнований и провести полноценный тренировочный блок, чего не удавалось сделать в конце прошлого сезона.

«Я снова прошёл тренировочный блок, чтобы заложить в себе основу, потому что в теннисе у тебя почти никогда не бывает возможности сойти с этой беговой дорожки. В конце прошлого года у меня не было полноценного предсезонного сбора. Так что сейчас ощущение отличное. Я начал действительно получать удовольствие от прогресса и в этом аспекте тоже. Раньше я не хотел себя сильно нагружать, не хотел чувствовать себя «слишком сильным». Но сейчас я чувствую себя прекрасно и понимаю, какую пользу это приносит на корте и на больших аренах», – приводит слова Дрейпера пресс-служба US Open.

Дрейпер начнёт свой путь на US Open – 2025 с матча с аргентинским теннисистом Федерико-Агустином Гомесом.

