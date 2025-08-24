Скидки
«Они всё ещё прогрессируют». Тейлор Фриц — об игре Синнера и Алькараса

«Они всё ещё прогрессируют». Тейлор Фриц — об игре Синнера и Алькараса
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился мнением о том, как противостояние итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса влияет на других теннисистов в АТР.

«Они оба сильно прибавили. Я имею в виду, этого можно ожидать, потому что они моложе, значит, они всё ещё прогрессируют, становятся лучше. За последние два года они сделали огромные шаги, чтобы стать очень явными, доминирующими игроками. Я думаю, они мотивируют остальных парней становиться лучше, потому что тебе придётся сильно улучшаться, если ты хочешь обыгрывать их и бороться за самые большие титулы», – приводит слова Фрица пресс-служба US Open.

Тейлор Фриц начнёт свой путь на US Open – 2025 с матча с соотечественником Эмилио Навой.

