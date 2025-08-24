Серена Уильямс пошутила о стонах Шараповой, рассказывая о соперничестве с россиянкой

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс пошутила о стонах российской теннисистки Марии Шараповой во время матчей.

Ранее пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Шарапова на церемонии в Нью-Порте (США) была включена в Международный зал славы тенниса. Серена представляла Марию публике.

«В 2004 году, когда Марии было всего 17 лет, она потрясла мир и выиграла Уимблдон. До сих пор она называет это главным моментом своей карьеры. А я до сих пор называю это одним из самых тяжёлых поражений. Этот матч сделал её не просто чемпионкой, он сделал её звездой. Он положил начало одному из самых обсуждаемых и противоречивых соперничеств в теннисе. Больше полутора десятилетий каждый раз, когда мы выходили друг против друга, атмосфера менялась. Она сгущалась, напряжение было осязаемым, огонь был настоящим. Это чувствовалось. И, кстати, его было ещё и слышно. Всё из-за её стонов на корте», — сказала Уильямс на церемонии.