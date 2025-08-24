Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс пошутила о стонах Шараповой, рассказывая о соперничестве с россиянкой

Серена Уильямс пошутила о стонах Шараповой, рассказывая о соперничестве с россиянкой
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс пошутила о стонах российской теннисистки Марии Шараповой во время матчей.

Ранее пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Шарапова на церемонии в Нью-Порте (США) была включена в Международный зал славы тенниса. Серена представляла Марию публике.

«В 2004 году, когда Марии было всего 17 лет, она потрясла мир и выиграла Уимблдон. До сих пор она называет это главным моментом своей карьеры. А я до сих пор называю это одним из самых тяжёлых поражений. Этот матч сделал её не просто чемпионкой, он сделал её звездой. Он положил начало одному из самых обсуждаемых и противоречивых соперничеств в теннисе. Больше полутора десятилетий каждый раз, когда мы выходили друг против друга, атмосфера менялась. Она сгущалась, напряжение было осязаемым, огонь был настоящим. Это чувствовалось. И, кстати, его было ещё и слышно. Всё из-за её стонов на корте», — сказала Уильямс на церемонии.

Материалы по теме
Видео: речь Марии Шараповой после включения в Международный зал славы тенниса
Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android