«Сходил и купил Порше». Янник Синнер рассказал о необычном увлечении

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей любви к собиранию конструктора Lego.

«В Нью-Йорке у меня немного больше времени, и рядом с отелем есть магазин Lego. Поэтому я туда сходил, купил Порше. И собрал её за один день, за пять часов. Тогда я подумал: «Нужно что-то побольше». Инстинкт подсказывает, что последняя купленная фигурка слишком большая… Но мне нравится. Я включаю музыку и отвлекаюсь. Когда ты теннисист или спортсмен, у тебя столько мыслей в голове и давления всё время. Поэтому по вечерам я люблю заниматься этим», – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.

Янник Синнер принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. Свой путь на турнире он начнёт с матча с чешским теннисистом Витом Копривой.