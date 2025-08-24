Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сходил и купил Порше». Янник Синнер рассказал о необычном увлечении

«Сходил и купил Порше». Янник Синнер рассказал о необычном увлечении
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей любви к собиранию конструктора Lego.

«В Нью-Йорке у меня немного больше времени, и рядом с отелем есть магазин Lego. Поэтому я туда сходил, купил Порше. И собрал её за один день, за пять часов. Тогда я подумал: «Нужно что-то побольше». Инстинкт подсказывает, что последняя купленная фигурка слишком большая… Но мне нравится. Я включаю музыку и отвлекаюсь. Когда ты теннисист или спортсмен, у тебя столько мыслей в голове и давления всё время. Поэтому по вечерам я люблю заниматься этим», – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.

Янник Синнер принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. Свой путь на турнире он начнёт с матча с чешским теннисистом Витом Копривой.

Материалы по теме
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android