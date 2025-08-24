Синнер – о сложности теннисного календаря: есть внутренние процессы, о которых мы не знаем

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, насколько он считает сложным расписание теннисного сезона.

– Что думаете о недавних обсуждениях большого количества турниров в сезоне? Слишком много матчей в сложных условиях?

– Это сложно, потому что есть внутренние процессы, о которых мы не знаем… Есть игроки, которые не согласны, такое случается, не бывает ничего идеального. Турнир есть турнир, в конце концов это наш выбор, как я всегда говорю, хотим мы играть или нет, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.

Ранее многие теннисисты не раз обращали внимание на сложное расписание АТР-тура. Так, Синнер решил не принимать участие в розыгрыше «Мастерса» в Торонто (Канада) из-за его близости к старту турнира в Цинциннати (США).