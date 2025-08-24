Синнер: всегда был скромным человеком и мне не нравится говорить: «Я номер один в мире»

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как часто он думает о том, что занимает первую строчку рейтинга АТР.

– Думаете ли вы: «Я номер один?»?

– Я всегда был скромным человеком и мне не нравится говорить: «Я номер один в мире». Могу сказать, что я сильный игрок, но, чтобы стать номером один, важно не только, как ты играешь на корте, но и как ведёшь себя вне его. Теннис важен, это моя жизнь, но это маленькая часть, не всё. К 35–40 годам игра закончится, и тогда придётся решать, что делать дальше, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.

Напомним, Синнер стал первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» – 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Уимблдон-2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).