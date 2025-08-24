Сербский теннисист Ласло Джере снялся с US Open — 2025

72-я ракетка мира сербский теннисист Ласло Джере снялся с Открытого чемпионата США из‑за травмы, сообщается на странице турнира в социальной сети Х.

В первом круге 30-летний Джере должен был сыграть с Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии.

«Ласло Джере снялся с мужской одиночной сетки турнира в связи с травмой. Его заменит лаки-лузер Даниэль-Элаи Галан», — говорится в сообщении.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.