Янник Синнер рассказал, как проводит подготовку к матчам на турнирах

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он проводит подготовку к каждому матчу, отметив, что старается обсуждать тактику на игру с тренером перед матчем.

– Как готовитесь к каждому матчу? Изучаете соперника, смотрите статистику или видео?

– Смотрю много, анализирую, особенно вечером перед матчем, потому что визуальная часть очень важна, по крайней мере для меня.

– Во время матча обсуждаете тактику с тренером?

– Обычно готовим всё перед матчем, у нас много вариантов. Иногда тренер что-то подсказывает, но я на корте не всегда это чувствую, поэтому не использую. В конце концов, решение всегда должен принимать игрок, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.