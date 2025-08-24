Скидки
Янник Синнер рассказал, как проводит подготовку к матчам на турнирах

Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он проводит подготовку к каждому матчу, отметив, что старается обсуждать тактику на игру с тренером перед матчем.

– Как готовитесь к каждому матчу? Изучаете соперника, смотрите статистику или видео?
– Смотрю много, анализирую, особенно вечером перед матчем, потому что визуальная часть очень важна, по крайней мере для меня.

– Во время матча обсуждаете тактику с тренером?
– Обычно готовим всё перед матчем, у нас много вариантов. Иногда тренер что-то подсказывает, но я на корте не всегда это чувствую, поэтому не использую. В конце концов, решение всегда должен принимать игрок, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.

