Синнер — о своей психологической устойчивости: за этим стоит много работы

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, за счёт чего ему удаётся сохранять психологическую устойчивость на протяжении всей карьеры.

– Все восхищаются вашей ментальной силой, которая позволила выиграть Уимблдон после тяжёлого поражения в финале «Ролан Гаррос». Что помогает сохранять позитивный настрой? Есть ли специальные техники? Работа с психологом или это что-то естественное?

– Ничего естественного нет, за этим стоит много работы, но сначала нужно принять свои недостатки. В начале мне было трудно, я думал, что сильный, а на самом деле нет. Мы много работали над этим с Риккардо Чикарелли (известный доктор, работающий в Формуле-1. – Прим. «Чемпионата»), работаем уже много лет, он помогает. Конечно, основное делает спортсмен, но работы много.

– Какие недостатки?

– Нетерпение, желание сразу всё делать. Но это не решение: нужно работать от детали к детали и постепенно собирать все кусочки пазла, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.