Синнер рассказал о сложностях переезда в 13 лет в другой город ради развития в теннисе

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о первых годах жизни вдали от семьи, когда в 13 лет он переехал, чтобы продолжать тренировки и развиваться как профессиональный спортсмен.

– Вы уехали из дома в 13 лет, чтобы продолжать заниматься теннисом. Было тяжело?

– Сначала было трудно, но мне повезло. Я жил у хорватской семьи: отец был тренером центра, где я тренировался, у него были дочь и сын.

– Каково было жить с ними?

– Я был немного старше, мы жили вместе два года. Я чувствовал себя частью семьи, как старший брат. У меня дома тоже есть старший брат, поэтому знаю, что это. Я хотел быть таким же для детей той семьи. У них была собака. Я люблю собак, а дома были только кошки, поэтому играть с ними мне очень помогало, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.