Наталья Вихлянцева высказалась о победе Шнайдер в Монтеррее

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила победу соотечественницы Дианы Шнайдер в финале турнира WTA-500 в Монтеррее (Мексика). 21-летняя российская теннисистка одержала победу над соотечественницей, 14-м номером мирового рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
«Очень рада победе Дианы Шнайдер! Это её пятый крупный титул. Единственное вопрос, как это повлияет на её акклиматизацию в Нью-Йорке, потому что в Монтеррее всё-таки есть небольшая высота. Мяч ощущается по-другому, летит иначе. Не знаю точного расписания, когда начинаются у неё игры. Если во вторник, то есть хорошие шансы акклиматизироваться и хорошо выступить на US-Open. Каждый титул приносит огромную уверенность игроку. Благодаря им можно дальше хорошо выступать», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 24 августа 2025
-
14:41
-
14:21
-
14:12
-
14:03
-
13:43
-
13:09
-
13:08
-
12:55
-
12:48
-
12:33
-
12:32
-
11:51
-
11:31
-
11:22
-
11:16
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:15
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
08:14
-
07:00
-
05:54
-
04:01
-
03:44
-
03:35
-
03:35
-
02:39