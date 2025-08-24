Наталья Вихлянцева высказалась о победе Шнайдер в Монтеррее

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила победу соотечественницы Дианы Шнайдер в финале турнира WTA-500 в Монтеррее (Мексика). 21-летняя российская теннисистка одержала победу над соотечественницей, 14-м номером мирового рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

«Очень рада победе Дианы Шнайдер! Это её пятый крупный титул. Единственное вопрос, как это повлияет на её акклиматизацию в Нью-Йорке, потому что в Монтеррее всё-таки есть небольшая высота. Мяч ощущается по-другому, летит иначе. Не знаю точного расписания, когда начинаются у неё игры. Если во вторник, то есть хорошие шансы акклиматизироваться и хорошо выступить на US-Open. Каждый титул приносит огромную уверенность игроку. Благодаря им можно дальше хорошо выступать», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.